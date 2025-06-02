İzmir Otoyolunda 35 Kaçak Göçmen ve Terörle Aranan Şahıs Yakalandı

İzmir Otoyolunda 35 Kaçak Göçmen ve Terörle Aranan Şahıs Yakalandı
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İzmir Otoyolunda jandarma tarafından şüphe üzerine durdurulan kamyonette 35 kaçak göçmen ele geçirilirken, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu tespit edilen V.B. yakalandı.

İzmir Otoyolunda, jandarmanın şüphe üzerine durdurarak arama yaptığı kamyonette 35 kaçak göçmen ile birlikte terör örgütü PKK/KCK üyeliğinden hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan V.B. (32), yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Hıdırbeyli Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında şüphe üzerine bir kamyoneti durdurarak arama yaptı. Kamyonette yapılan aramada 35 kaçak göçmen yakalandı. 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma', 'Askeri Yasak Bölgelere Girme' ve 'Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık' suçlarından aranma kaydı olan ve hakkında başka bir suçtan hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunduğu tespit edilen V.B. isimli firari hükümlü de ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. V.B., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Kaçak göçmenler ise işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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