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İzmir Ödemiş'te hafif ticari aracın çarptığı yaya ağır yaralandı

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İzmir Ödemiş'te hafif ticari aracın çarptığı yaya ağır yaralandı
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaya ağır yaralandı. Zafer Mahallesi'nde meydana gelen kazada yaralı Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, sürücü gözaltına alındı; kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı.

N.K. yönetimindeki 35 CFU 041 plakalı hafif ticari araç, Zafer Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin Şenol'a (42) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Şenol, Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, sürücü gözaltına alındı.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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