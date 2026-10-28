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İzmir Ödemiş'te hafif ticari araç TIR'la çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

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İzmir Ödemiş'te hafif ticari araç TIR'la çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde hatalı sollama yapan hafif ticari aracın TIR'la çarpıştığı kazada Coşkun Önal (60) öldü, Mustafa S. ağır yaralandı. Yaralı Mustafa S., İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde hatalı sollama yapan hafif ticari aracın TIR'la çarpıştığı kazada Coşkun Önal (60) hayatını kaybetti, Mustafa S. ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Ödemiş- İzmir yolu Yeniköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Tire-Ödemiş yönünde ilerleyen Mustafa S. (51) yönetimindeki 35 AD 9815 plakalı hafif ticari araç, hatalı sollama yapınca karşı yönden gelen 35 CTK 227 plakalı TIR'la çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Mustafa S., ekiplerin çalışmasıyla çıkarılıp, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazada Mustafa S.'nin yanındaki Coşkun Önal da Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralı Coşkun Önal, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Mustafa S.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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