İzmir Ödemiş'te fırın yangını Beydağ ve Kiraz'dan gelen ekiplerle söndürüldü

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir fırında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaymakçı Mahallesi Kazım Dirik Caddesi'nde faaliyet gösteren bir fırında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına Ödemiş'in yanı sıra çevre ilçeler Beydağ ve Kiraz'dan sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürülen yangında iş yerindeki malzemeler yandı, tavanın bir bölümünde çökme oluştu.

Kaynak: AA