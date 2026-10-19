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İzmir Ödemiş'te bisikletlinin ölümüne yol açan pikap sürücüsü tutuklandı

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İzmir Ödemiş'te bisikletlinin ölümüne yol açan pikap sürücüsü tutuklandı Haber Videosunu İzle
İzmir Ödemiş'te bisikletlinin ölümüne yol açan pikap sürücüsü tutuklandı
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde bisikletliye çarparak ölümüne neden olan pikap sürücüsü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sürücü hakimlikçe tutuklandı; olay yerinde hayatını kaybeden bisikletlinin cansız bedeni Ödemiş Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bisikletliye çarparak ölümüne neden olan pikap sürücüsü tutuklandı.

Karayiğit Mahallesi'nde dün bisiklet kullanan Mehmet Avar'a (65) çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan pikap sürücüsü A.M'nin (64) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen A.M. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay

A.M. (64) idaresindeki 35 AFN 697 plakalı pikap, dün Karayiğit mevkisinde önünde seyreden Mehmet Avar'ın kullandığı bisiklete çarpmıştı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Avar'ın cansız bedeni Ödemiş Devlet Hastanesi morguna kaldırılmış, pikap sürücüsü gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
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