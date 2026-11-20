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İzmir'in Narlıdere ilçesinde panelvanın hafif ticari araca çarparak devrildiği kaza, araç kamerasınca kaydedildi.

Liman Reis Mahallesi'nde orta şeritte ilerleyen panelvan, sol şeride doğru yöneldi.

Bu sırada kamyonu fark eden sürücü, çarpmamak için manevra yaparak orta şeride döndü.

Manevranın ardından hafif ticari araca çarpan panelvan, yan devrilerek bir süre sürüklendi.

Kaza, önde seyreden bir aracın arka kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA