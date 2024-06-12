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İzmir Narlıdere'de Orman Yangını

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İzmir'in Narlıdere ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İZMİR'in Narlıdere ilçesinde çıkan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Narlıdere ilçesinde Narlıdere Mezarlığı'nın yakınındaki ormanda saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları fark eden çevredekiler, durumu orman ekiplerine bildirdi. Bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 2 helikopter, 25 arazöz, 5 su ikmal, 4 dozer sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Orman Yangını Narlıdere İzmir Çevre Doğa Dünya Güncel Haberler

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