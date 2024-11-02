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İzmir Metrosu'nda Yürüyen Merdivenler Yolcuları Mağdur Ediyor

İzmir Metrosu'nda Yürüyen Merdivenler Yolcuları Mağdur Ediyor
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Haberler
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İzmir Metrosu'ndaki bazı istasyonlardaki yürüyen merdivenlerin bakım veya arıza nedeniyle kullanım dışı kalması, yolcular arasında mağduriyet yaratıyor. Yaşlı ve engelli bireyler başta olmak üzere, birçok vatandaş çıkışlarda zorluk çekmektedir.

İzmir Metrosu'ndaki bazı istasyonlarda yürüyen merdivenlerin kullanım dışı olması yolcuların mağduriyetine neden oluyor.

Kent ulaşımında önemli bir yükü üstlenen İzmir Metrosu'nda özellikle Üçyol, Çankaya ve Konak istasyonlarındaki yürüyen merdivenlerin bir bölümü bakım ya da arıza gibi gerekçelerle kullanım dışına alındı.

Asansörlerin de zaman zaman devre dışı kalması veya ihtiyaca yanıt verememesi nedeniyle istasyonlardan çıkışlarda zorluklar yaşanıyor.

Metroyu kullanan vatandaşlardan 67 yaşındaki Sebahattin Yıldız, AA muhabirine, metroda kapsamlı bir çalışmanın yapılması gerektiğini söyledi.

Kullandığı Stadyum istasyonunda da bazı yürüyen merdivenlerin çalışmadığını, asansörlerin ise talebe yetişemediğini ifade eden Yıldız, "Bu durakta 2 gün yürüyen merdiven çalıştıysa 15 gün çalışmıyor. Merdivenleri çıkarken herkes gibi biz de zorluk çekiyor. Özellikle yaşlı ve engelliler sorun yaşıyor. Daha iyi çalışması yapılması gerekiyor." dedi.

Vatandaşlardan Fatih Yılmaz da metroyu her gün kullandığını belirterek, "Biz gençler için bir sorun olmaz ama yaşlılar, hasta ve acelesi olanlar için sorun olabilmekte. Aktarma yaptığımda yürüyen merdivenler çalışmadığı için koşturmak zorunda kalıyorum. Yürüyen merdivenlerde sık çalışma yapılıyor, bunun gece yapılması daha uygun olur." diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden 25 Eylül'de yapılan açıklamada yürüyen merdiven ve asansör kazalarına kalıcı çözüm getirebilmek amacıyla yürütülen bakım çalışmalarında son etaba gelindiği, parça tedarik sürecindeki gecikmeler nedeniyle ekim ayı sonuna kadar metrolardaki tüm yürüyen merdiven ve asansörlerin hizmete açılacağı belirtilmişti.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel
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