İzmir merkezli terör örgütü DHKP-C operasyonunda 1 tutuklama, 21 adli kontrol

Güncelleme:
DHKP-C terör örgütüne yönelik İzmir ve Aydın'da düzenlenen operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüpheli tutuklanırken, 21'ine adli kontrol kararı verildi, 5'i serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, DHKP-C silahlı terör örgütünde faaliyet gösterdikleri ve örgüt propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 27 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i ise savcılıktaki sorgusunun ardından salıverildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 21'i hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, 23 Aralık'ta DHKP-C terör örgütünde faaliyet gösteren ve propaganda yapan şüphelilere yönelik İzmir ve Aydın'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 27 şüpheliyi yakalamıştı.

Aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel yayın, av tüfeği, 12 av tüfeği kartuşu, 26 tabanca fişeği ele geçirilmişti.

