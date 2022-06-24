İzmir merkezli 16 ildeki FETÖ operasyonunda 10 zanlı tutuklandı İzmir merkezli 16 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 43 şüpheliden 10'u cezaevine gönderildi. İzmir merkezli 16 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki ( Tsk ) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 43 şüpheliden 10'u cezaevine gönderildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ve İstihbarat Şubesi ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 21 Haziran'da düzenlenen operasyonda yakalanan 43 zanlının işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen 34 zanlıdan 10'u tutuklandı, 24'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden 2'si hakkındaki gözaltı kararı, değişen delil durumu ve mükerrer soruşturma nedeniyle iptal edilirken 2'si de delil durumu nedeniyle ilk ifadelerinin ardından salıverildi. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 5 zanlı da serbest bırakıldı. Yakalama kararı verilen 4 şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi. Operasyon İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün TSK yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla 27'si muvazzaf 31 asker ile darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen 16 askeri okul öğrencisinden oluşan 47 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, 16 ilde düzenlenen operasyonda 43'ü yakalanmıştı. AA / Şafak Yel - Güncel Emniyet Müdürlüğü İzmir TSK Güncel Haberler

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