İzmir Menderes'te Orman Yangını Çıktı
İzmir'in Menderes ilçesinde Oğlananası Mahallesi'ndeki ormanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.
Oğlananası Mahallesi'ndeki ormanda saat 16.00 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine orman ekipleri alevlere 6 dakika içinde müdahalede bulundu. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 2 helikopter 7 arazöz, 3 su ikmal, 1 dozer ile alevlere müdahaleyi sürdürüyor. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.