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İzmir Körfezi'nde Yaşanan Balık Ölümleri ve Kötü Koku Karşıyaka Sahilini Kirletti

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İzmir Körfezi'nde yaşanan balık ölümleri ve kötü kokunun ardından dün etkili olan sağanak sonrası, debisi yükselen derelerden denize akan suyla gelen çöpler, Karşıyaka ilçesinin sahilini kirletti. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, halkın cep telefonlarıyla çekip paylaştığı kirliliğe karşı temizlik çalışması başlattı.

İZMİR Körfezi'nde yaşanan balık ölümleri ve kötü kokunun ardından dün etkili olan sağanak sonrası, debisi yükselen derelerden denize akan suyla gelen çöpler, Karşıyaka ilçesinin sahilini kirletti. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, halkın cep telefonlarıyla çekip paylaştığı kirliliğe karşı temizlik çalışması başlattı.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün 'kuvvetli yağış' uyarısı sonrası İzmir'de, dün, gök gürültülü sağanak etkili oldu. Debisi artan derelerdeki yağmur suları denize aktı. Sağanak sonrası derelerden denize akan suyla gelen çöpler, Karşıyaka sahilini kirletti. İzmir Körfezi'nde yaşanan balık ölümleri ve kötü kokunun ardından sahilde biriken çöpler, halkın tepkisini çekti. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çevredekilerin cep telefonlarıyla çekip paylaştığı kirliliğe karşı temizlik çalışması başlattı.

'İZMİR'E HİÇ YAKIŞMIYOR'

Ağrı'dan İzmir'e gezmeye geldiğini ancak kentte kendisini kötü koku ile manzaranın karşıladığını söyleyen Cihat Şuur (30), "Buraları hiç güzel görmedim. Deniz kenarına geldiğim ve gezdiğim zaman bu kirlilik ve bu kokunun gelmesi, şehre hiç yakışmıyor. Arkadaşlar temizliyor ama 4 gündür buradayım, sahile dolaşmaya geldik, kokudan dolayı duramadık. Fazla bir keyif alamadık. İlk defa İzmir'e geliyorum. Daha önce Antalya, İstanbul gibi büyükşehirlere gittim; hiç böyle bir şeye denk gelmedim. O yüzden içim yandı. Güzel şehrimize hiç yakışmadı. Hiç hoş bir görüntü değil" dedi.

Necdet Kanatlı (65) ise "Kokudan çok rahatsızız. Balıklara yazık. Bu kadar kirliliği gördüm ve şaşırdım. Kirliliğin bu kadar olmaması lazım. Çalışmalar yetersiz kalıyor. Yağmur yağıyor, İzmir'i sel basıyor yeteri kadar çalışma yok" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İzmir Büyükşehir Belediyesi Karşıyaka İzmir

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