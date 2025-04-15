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İzmir Körfezi'nde 4 Büyüklüğünde Deprem

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İzmir Körfezi'nde Ege Denizi'nde saat 02.18'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7,28 kilometre olarak belirlendi.

İzmir Körfezi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.18'de merkez üssü Ege Denizi - İzmir Körfezi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7,28 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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Kaynak: AA / Cankut Taşdan - Güncel
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