İzmir Körfezi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem! Vatandaşlar panikle sokağa çıktı

İzmir Körfezi'nde, Foça ilçesine yaklaşık 5 kilometre mesafede 4,1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Foça ilçesinde bulunan vatandaşlar panikle sokağa çıktı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Can ve mal kaybı olduğuna dair bir bilgi tarafımıza ulaşmadı. Geçmiş olsun İzmir." dedi.

İzmir Körfezi'nde, Foça ilçesine yaklaşık 5 kilometre mesafede 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, deniz yüzeyinin 14,5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

VATANDAŞLAR SOKAĞA ÇIKTI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgilere göre, sarsıntı İzmir ve çevre ilçelerden de hissedildi. Foça ilçesinde bulunan vatandaşlar panikle sokağa çıktı.

VALİ KÖŞGER: CAN VE MAL KAYBI YOK

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Körfezi'nde saat 21.22'de meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle can ve mal kaybı olduğuna dair bir bilginin ulaşmadığını belirtti. Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimiz Foça merkezli 4,1 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Can ve mal kaybı olduğuna dair bir bilgi tarafımıza ulaşmadı. Geçmiş olsun İzmir. Allah ülkemizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.