İzmir Konak'ta uyuşturucu operasyonlarında 17 şüpheliden 8'i tutuklandı

İzmir Konak'ta uyuşturucu operasyonlarında 17 şüpheliden 8'i tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'in Konak ilçesinde farklı tarihlerde 4 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 17 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 3 kilo 118 gram sentetik uyuşturucu, 441 hap ve 68 bin 550 lira ele geçirildi; 8 şüpheli tutuklandı, 9'u adli kontrolle serbest bırakıldı.
İzmir'in Konak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 17 şüpheliden 8'i tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narko Alan ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında farklı tarihlerde 4 adrese operasyon gerçekleştirdi.
Aramalarda 3 kilo 118 gram sentetik uyuşturucu, 441 uyuşturucu hap ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 68 bin 550 lira ele geçirildi.
Operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.