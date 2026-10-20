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İzmir Konak'ta boş vagon patlama sonrası çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

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İzmir Konak'ta boş vagon patlama sonrası çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
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İzmir'in Konak ilçesindeki Alsancak Garı'nda saat 06.30 sıralarında boş bir vagonda meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangında vagon kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

İZMİR'in Konak ilçesinde gardaki boş 1 vagonda meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Yangında, vagon kullanılamaz hale geldi.

Olay, Konak ilçesindeki Alsancak Garı'nda saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Boş bir vagonda meydana gelen patlamayla birlikte yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Vagon kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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