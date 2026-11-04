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İzmir Konak'ta 2 öğrenciye palmiye yakma nedeniyle 50'şer fidan dikme şartı verildi

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İzmir Konak'ta okul bahçesindeki palmiye ağacını yaktıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 öğrenci, 50'şer fidan dikmeleri yönünde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. Öğrenciler hakkında okul idaresince disiplin soruşturması başlatılmıştı.

İzmir'in Konak ilçesinde okulun bahçesindeki palmiye ağacını yaktıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 öğrenci, 50'şer fidan dikmeleri yönünde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü'nde dün yaşanan olayla ilgili gözaltına alınan 2 öğrencinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen öğrenciler, çıkarıldıkları hakimlikçe 50'şer fidan dikmeleri yönünde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kampüs bahçesinde palmiye ağacının ateşe verilmesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca dün resen soruşturma başlatılmıştı.

Polis ekiplerince 2 öğrenci gözaltına alınmış, okul idaresi tarafından ise öğrenciler hakkında disiplin soruşturması başlatılmıştı.

Kaynak: AA
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