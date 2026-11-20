İzmir Konak'ta 10 kilo 550 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İzmir Konak'ta polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı; evde yapılan aramada 10 kilo 550 gram skunk ve 55 gram kokain ele geçirildi. Şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
İZMİR'de polis tarafından yapılan operasyonda 10 kilo 550 gram skunk, 55 gram kokain ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.
Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sattığı belirlenen bir şüpheliye yönelik çalışma başlattı. Hazırlıklarını tamamlayan ekipler, bugün şüpheli Mehmet S.K.'yi (44) evine düzenlenen operasyonda gözaltına aldı. Evde yapılan aramada 10 kilo 550 gram skunk, 55 gram kokain ele geçirildi. Mehmet S.K.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı