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İzmir Konak'ta 1 kilo 855 gram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

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İzmir Konak'ta 1 kilo 855 gram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı
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İzmir'in Konak ilçesinde dün düzenlenen operasyonda 1 kilo 855 gram skunk ve 4 gram kokain ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, İzmir İl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki narkotik ekiplerince uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışması kapsamında yapıldı.

İZMİR'in Konak ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, 1 kilo 855 gram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü. Çalışma kapsamında Konak ilçesinde belirlenen bir adrese dün operasyon düzenlendi. Adreste yapılan ekiplerin aramalarında, 1 kilo 855 gram skunk ve 4 gram kokain ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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