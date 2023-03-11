İZMİR KİTAP FUARI, 25'İNCİ KEZ KAPILARINI AÇTI

İZMİR Kitap Fuarı, Gaziemir Fuar İzmir'de kitapseverleri ağırlamaya başladı. Üç yıllık pandemi arasının ardından kapılarını 25'inci kez açan fuarda deprem bölgesinde yaşayan kitapseverlere ulaştırılmak üzere 'Askıda Kitap' kampanyası başlatıldı.

İzmir Kitap Fuarı, Gaziemir Fuar İzmir'de ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. 25'inci kez düzenlenen fuarın açılışına İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Türkiye Yayıncılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Kocatürk, İzmir 25'inci Kitap Fuarı Onur Yazarı Veysel Çolak ve Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü ile birlikte çok sayıda kitapsever katıldı. 300'e yakın yayınevi ile birlikte kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşu yer aldığı fuar 150'ye yakın kültür etkinliğine de ev sahipliği yapacak. TÜYAP tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliği ile düzenlenen fuar 19 Mart akşamına kadar ziyaretçilere açık olacak. Panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinin yanı sıra çok sayıda yazar, şair ve bilim insanı okurlarıyla buluşacak. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve ilçe belediyeleri koordinesinde, öğrenciler fuarı ziyaret edecek. Girişin ücretsiz olacağı fuar, her gün 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Öte yandan fuar kapsamında deprem bölgesine gönderilmek üzere 'Askıda Kitap' kampanyası da başlatıldı.

'İZMİRLİLER BU KAMPANYAYA DESTEK VERECEK'

Fuarın açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, emeği geçenlere teşekkür edip, İzmir'in belli bölgelerinde derin bir yoksulluk var. Oralarda mini kütüphaneler açıyoruz. Kütüphanelerimizin sayısı 50'yi geçti. Çocuklara kitabı sevdirme ve kendilerini geliştirme imkanı sunuyoruz. Kitap kafeler açıyoruz. İnsanlar oturup kahvesini içerken kitaplardan istifade edebiliyor. Bu fuarı Kültürpark'ta yapıyorduk ancak deprem nedeniyle hasar alan binamızı Kültürpark'a taşıdık. Fuarizmir'e ulaşım açısından özel seferler düzenleniyor. Fuarı ulaşılabilir hale getirmek için destek veriyoruz dedi.

'Askıda Kitap' kampanyasına İzmirli kitapseverlerin büyük destek vereceğine inandığını dile getiren Özuslu, Çocuklarımız depremin psikolojik etkilerini kitap sayesinde üzerinden atacak. Biz belediye olarak o çocuklarımıza hizmet götürüyoruz. İzmirliler bu kampanyaya destek verecek. Kitaplar medeniyetin taşıyıcılarıdır. Kitap değişimin motorudur. Dünyadaki pencerelerdir ifadelerini kullandı.

'KİTAP FUARI KÜLTÜRPARK'TA YAPILMALI'

Fuarın onur yazarı Veysel Çolak ise yeni fuar alanının çok güzel olduğunu ama çok sayıda yazar ve şairin ulaşımın zor olması yüzünden gelemediğini ifade etti. Kitaplarını basan yayınevlerinin stant açtığı halde bazı yazarların panellere katılamayacağını kaydeden Çolak, kitap fuarının Kültürpark'ta yapılması gerektiğini söyledi. 50 yıldan fazla edebiyatın içinde olduğunu anlatan Çolak, 25 şiir kitabı yazdım, şiir kuramının üzerine de eserlerim var. Şiirsiz toplum eksiklidir. Şiirsiz insan yalnızdır dedi. Konuşmasının ardından Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay yazar Çolak'a plaket takdim etti.

TÜYAP Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü de 4 yıllık aradan sonra düzenlenen fuarın 25'inci kez gerçekleştirildiğini hatırlatarak 25 senede 6 milyonun üzerinde ziyaretçiyi buluşturduğunu kaydetti. (DHA)