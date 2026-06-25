Kiraz'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
İzmir'in Kiraz ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
İzmir'in Kiraz ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kiraz-Alaşehir kara yolunda seyreden H.Z. (48) yönetiminde 35 T 2845 plakalı otomobil, M.A.G'nin kullandığı 42 ASH 036 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Kiraz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Turgay Konuralp