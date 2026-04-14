İzmir'de sera düzeneği kurulan evde 6 kilo 668 gram esrar ele geçirildi

İzmir'in Kınık ilçesinde uyuşturucu üretmek amacıyla kurulan serada 6 kilo 668 gram esrar ele geçirildi. İki şüpheli tutuklandı.

Kınık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Aliağa Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince Kınık'ta tespit edilen bir eve baskın yapıldı.

Uyuşturucu üretmek için sera düzeneği oluşturulan evdeki aramada 6 kilo 668 gram esrar, 53 Hint keneviri, hassas terazi, pompalı tüfek ve uyuşturucu üretmek için kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.O. ve T.T, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir
