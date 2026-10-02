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İzmir Kınık'ta jandarma aramasında 1456 sentetik hap bulundu, 2 şüpheli tutuklandı

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İzmir Kınık'ta jandarma aramasında 1456 sentetik hap bulundu, 2 şüpheli tutuklandı
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İzmir'in Kınık ilçesinde jandarmanın durdurduğu araçta yapılan aramada 1456 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklanırken, diğerine adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı uygulandı.

İZMİR'in Kınık ilçesinde jandarma tarafından durdurulan araçta yapılan aramada 1456 sentetik hap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör ve organize suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması ile uyuşturucu satışı ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda Kınık ilçesinde durdurulan bir araçta, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde gerçekleştirilen aramada 1456 sentetik hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemede tutuklanırken, diğeri şüpheli hakkında adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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