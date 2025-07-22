İzmir Kemalpaşa'da Zirai Yangın Kontrol Altına Alındı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde zirai alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Yeşilköy Mahallesi'nde zirai alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait uçak, helikopter ve arazözler sevk edildi.

Mahalle sakinleri de su tankerleri ve iş makineleriyle söndürme çalışmalarına destek oldu.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle çok sayıda zeytin ağacı zarar gördü.