İzmir Kemalpaşa'da villada 300 kök kenevir ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı

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İZMİR'in Kemalpaşa ilçesindeki bir villaya yapılan operasyonda, kenevir yetiştirmede kullanılan sera düzeneği ile 300 kök kenevir ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, S.B. isimli şüphelinin bir villayı uyuşturucu imalathanesine çevirdiğini tespit etti. Şüphelinin, Kemalpaşa ilçesindeki adresine yapılan operasyonda kenevir yetiştirmede kullanılan sera düzeneği ile 300 kök kenevir ele geçirildi. Gözaltına alınan S.B., polis merkezine götürüldü. Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı