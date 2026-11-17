Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde bir eve polis tarafından yapılan operasyonda 20 bin 500 sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan B.E.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçuna yönelik çalışma yaptı. Şüpheli B.E.'nin (37) evinde uyuşturucu bulundurduğu tespit edildi. Kemalpaşa Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama kararıyla eve dün operasyon yapıldı. Yapılan aramada 20 bin 500 sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan B.E.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı