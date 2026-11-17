İzmir Kemalpaşa'da polisin ev aramasında 20 bin 500 sentetik ecza bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir eve dün düzenlenen polis operasyonunda 20 bin 500 sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde bir eve polis tarafından yapılan operasyonda 20 bin 500 sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan B.E.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçuna yönelik çalışma yaptı. Şüpheli B.E.'nin (37) evinde uyuşturucu bulundurduğu tespit edildi. Kemalpaşa Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama kararıyla eve dün operasyon yapıldı. Yapılan aramada 20 bin 500 sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan B.E.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.