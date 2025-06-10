İzmir Kemalpaşa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Kızılüzüm Mahallesi'nde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangın, belirlenemeyen bir nedenle çıktı ve bölgede geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Kızılüzüm Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 uçak, 4 helikopter, 24 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi.
Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.
Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel