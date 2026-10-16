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İzmir Kemalpaşa'da Ömer Şenol cinayetinde 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı

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İzmir Kemalpaşa'da Ömer Şenol cinayetinde 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı
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İzmir Kemalpaşa'da 3 yıl önce öldürülen Ömer Şenol (42) cinayetinde gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Adliyeye sevk edilen diğer 9 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde 3 yıl önce işlenen Ömer Şenol (42) cinayetine ilişkin gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Olay, 19 Eylül 2023'te, Kemalpaşa ilçesi Armutlu Hürriyet Mahallesi Çarşıklı mevkiindeki ormanlık alanda bulunan su deposu yakınında meydana geldi. Başından aldığı darbeyle ağır yaralı bulunan Ömer Şenol, kaldırıldığı Ege Üniversitesi Hastanesi'nde olaydan 3 gün sonra yaşamını yitirdi. Yapılan klasik otopsi sonucunda Şenol'un ölümünün genel beden travmasına bağlı olarak pelvis kemiklerinde, kafa kubbe ve kaide kemiklerinde, boyun omurunda kırık, beyin kanaması, beyin parankim hasarı, medulla spinalis zarlarında kanama, akciğer zarları arasında hava ve kan oluşması sonucu meydana geldiği tespit edildi.

DOSYA TEKRAR AÇILDI

Olay yerine gelen kolluk görevlileriyle yapılan son görüşmesinde Ömer Şenol'un, bölgeye 3 kişinin geldiğini, bunlardan birinin adının E.M. olduğunu, diğerlerinin isimlerini hatırlamadığını söylediği belirlendi. 24 Ekim 2023'te Armutlu Jandarma Karakol Komutanlığı'na yapılan ihbarda ise Ömer Şenol'un M.Ç., V.E., İ.Y. ve E.M. isimli kişiler tarafından darbedilerek su deposunun bulunduğu alana bırakıldığı belirtildi. Bunun üzerine adı geçen kişiler, 'Kasten öldürme' suçundan soruşturma dosyasına şüpheli olarak kaydedildi.

9 GÖZALTI

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Geçen 24 Nisan'da kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı, dosyayı tekrar açtı. Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, mevcut delillerle iletişim kayıtlarını tekrar incelendi. Şüphelilerin belirlenmesiyle dün düzenlenen eş zamanlı operasyonda, A.G., V.Y., H.Ü.Y., Y.A., M.Ç., V.E., İ.Y., E.M. ve E.Ö. dün sabah yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

4 TUTUKLAMA

Şüphelilerden E.Ö.'ye yer gösterme işlemi yaptırıldı. E.Ö., diğer şüphelilerin Şenol'un darbedildiği yeri göstermesi üzerine olayla ilgili 4 şüpheli daha gözaltına alındı. Toplam 13 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından 4 şüpheli tutuklandı, 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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