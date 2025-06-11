İzmir Katip Çelebi Üniversitesi dev pankartla İsrail'i protesto etti

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi dev pankartla İsrail'i protesto etti
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İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ), "Free Gaza" yazılı dev pankartla İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ), "Free Gaza" yazılı dev pankartla İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İsrail'in devam eden saldırılarına tepki göstermek amacıyla "özgür Gazze" anlamına gelen "Free Gaza" yazılı pankart kurum binasına asıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, pankartla Filistin halkının yaşadığı acıları zihinlerde canlı tutmayı amaçlandıklarını ifade etti.

İsrail'in Gazze'deki katliam ve saldırılarının hız kesmeden sürdüğünü belirten Köse, şunları kaydetti:

"Binlerce bebek, çocuk, kadın ve yaşlı hunharca şehit edilirken dünya bu soykırımın önüne geçen, sonuç verebilecek girişimde bulunmamayı tercih etmektedir. ABD destekli İsrail, insanlık dramına dönüşen saldırılarına devam etmektedir.

İnsanlık değerlerini de yerle bir eden bu saldırılar ile barbarlığın modern dünya literatüründeki manası güncellenmiştir. Soykırıma sessiz kalmadık ve kalmamaya, sözlerimizi eylemlerimizle desteklemeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel
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