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İzmir Karşıyaka'da çöpler boşaltılmadı, mahalle sakinleri kokudan şikayet etti

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İzmir Karşıyaka'da çöpler boşaltılmadı, mahalle sakinleri kokudan şikayet etti
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İzmir Karşıyaka'da Şemikler Mahallesi'ndeki yer altı çöp konteynerleri boşaltılmadığı için çevrede kirlilik ve kötü koku oluştu. Sakinler çöplerin toplanmasını isteyip sağlık riskine dikkat çekerken, belediye yetkilileri teknik sorunu araç temin sürecine bağladı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, çöplerin toplanmaması nedeniyle oluşan kirlilik ve kötü koku vatandaşların tepkisini çekti.

Şemikler Mahallesi'nde yaşayan Emel Özdere, yer altındaki çöp konteynerlerinin bir süredir boşaltılmadığını, konteynerlerin dolu olması nedeniyle de çöpleri konteyner çevresine atmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Konteyner sayısının da yetersiz olduğunu ifade eden Özdere, "Rezalet. Çocuklarımız geçiyor. Bizim orada park var, futbol sahası var, orası daha da kötü. Ne yapılacak, çözüm nasıl olur bilemiyorum. Hastalık, başka bir şey değil." diye konuştu.

Volkan Beyler ise çöp birikintisi sorununu sürekli yaşadıklarını belirterek, durumun sağlık açısından risk taşıdığını aktardı.

Çöplerin toplanmasını istediklerini dile getiren Beyler, "Çok kötü bir görüntü. Her yer kokuyor." dedi.

Toplanmamış çöp görüntüsünün İzmir'e yakışmadığını kaydeden Aysel Kocaer ise şunları ifade etti:

"Görünen ortada. İzmir'e yakışmayan bir durum bu. Her yer kokuyor. Ayıptır, günahtır. İzmirliye yapılmaması lazım. Bir çöp toplama, başka bir şey istemiyor bu halk."

Karşıyaka Belediyesi yetkilileri, yer altı çöp konteynerlerinin boşaltılmasında kullanılan çok amaçlı çöp araçlarının temin sürecinde teknik sorun yaşandığını, çöp birikintilerinin bundan kaynaklandığını belirtti.

Kaynak: AA
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