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İzmir Karaburun açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

İzmir Karaburun açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
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İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, kent merkezinde de hissedildi ve kısa süreli paniğe yol açtı.

İZMİR'in Karaburun ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kent merkezinde de hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

Afet ve Acil durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin (AFAD) merkez üssünü Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi 46,23 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 14.49'da oldu. Yerin 11.01 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, İzmir'de de hissedildi. Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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