İzmir'de 149 ruhsatsız tabanca bulundu; 2 gözaltı

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 149 ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele, Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Karabağlar ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 149 ruhsatsız tabanca, 77 tabanca gövdesi, 38 icra yayı ve mili ile satışa hazır hale getirilmiş bir miktar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı