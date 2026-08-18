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İzmir'de misinaya takılan martı itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı

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İZMİR'in Balçova ilçesinde kanadına dolanan misina nedeniyle uçamayan ve yaşamı tehlikeye giren martı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İZMİR'in Balçova ilçesinde kanadına dolanan misina nedeniyle uçamayan ve yaşamı tehlikeye giren martı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Balçova'nın İnciraltı semtindeki müze geminin sabitleme şamandırası çevresinde kanadına misina dolanarak mahsur kalan martının olduğunu gören çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma ekipleri, martını kanadına dolanan misinayı keserek temizledi. Sağlık durumunun kontrol edilmesi amacıyla bir süre gözlem altında tutulan martı herhangi bir olumsuzluğa rastlanmaması üzerine yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.

İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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