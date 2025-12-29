İzmir'in yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü

İZMİR'in yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü. Kısa süre sonra etkisini kaybeden kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı.

Bornova ilçesi Beşyol, Sarnıç ve Kurudere mahallelerinin yüksek kesimlerinde gece başlayan kar yağışı sonrası binaların çatıları ve araçlar, beyaz örtüyle kaplandı. Bornova'nın yanı sıra Ödemiş ilçesi Bozdağ'a da mevsimin ilk karı düştü. Kısa süre sonra etkisini kaybeden kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı. Kent genelinde yarın öğle saatlerinden itibaren sağanak beklenirken, yağışların çarşamba günü öğle saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.