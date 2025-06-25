İzmir'in Torbalı İlçesinde Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor
İzmir'in Torbalı ilçesinde, Ahmetli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bölgeye çok sayıda ekip ve araç sevk edildi.
İzmir'in Torbalı ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Ahmetli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 2 helikopter, 4 arazöz, su ikmal aracı ve dozer sevk edildi.
Ekipler, yangına karadan ve havadan müdahale ediyor.
Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel