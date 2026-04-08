İzmir'de baraj doluluk oranları arttı

İzmir'in içme suyu kaynağı Tahtalı Barajı'nda doluluk oranı, 6 Ağustos 2022'deki seviyeleri yakalayarak yüzde 51,68'e ulaştı. Diğer barajlarda da olumlu gelişmeler gözlemleniyor.

İZMİR'in içme suyu ihtiyacını karşılayan Tahtalı Barajı'nda 6 Ağustos 2022'de 51,64 olarak ölçülen aktif doluluk oranı, aradan geçen sürede ilk kez yüzde 51,68 ile aynı seviyelere ulaştı.

İzmir'de ocak, şubat ve mart aylarındaki yağışlarla birlikte barajlarda aktif doluluk oranları artmaya devam ediyor. Kentin içme su ihtiyacını karşılayan Tahtalı Barajı'nda 6 Ağustos 2022'de 51,64 olarak ölçülen aktif doluluk oranı, aradan geçen sürede ilk kez yüzde 51,68 ile aynı seviyelere ulaştı. Kentin diğer barajlarında su seviyesi, geçen yıl aktif doluluk oranı yüzde 40,44 olan Balçova Barajı'nda yüzde 100, yüzde 27,56 olan Ürkmez Barajı'nda 98,78, yüzde 5,23 olan Gördes Barajı'nda yüzde 37,18 olarak ölçüldü. Ayrıca Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nda da aktif doluluk oranı yüzde 82,38'e yükseldi.

Haber-Kamera: Kadir ÖZEN / İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

