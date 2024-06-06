İzmir'in Seferihisar ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde bir ev ve işletmede çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ulamış Mahallesinde bir ev ve işletmede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına aldı. Yangın hasara yol açtı.