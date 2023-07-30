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İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Güncel Haberler

Yaka Mahallesi'nde yerleşim birimleri yakınında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayılan yangının kontrol altına alınması için İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 5 helikopter, 22 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 3 dozerle çalışma başlatıldı.

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Yaka Mahallesi'nde yerleşim birimleri yakınında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayılan yangının kontrol altına alınması için İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 5 helikopter, 22 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 3 dozerle çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel

Yaka Mahallesi Güzelbahçe İzmir Güncel Haberler

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