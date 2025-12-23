Haberler

İzmir'de iki ilçeye 24 saat su verilemeyecek

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi, Foça ve Aliağa'da yeni içme suyu isale hattının devreye alınması nedeniyle 24 saat sürecek su kesintisi uygulanacağını açıkladı.

İzmir'in Foça ve Aliağa ilçelerinde, yeni içme suyu isale hattının devreye alınması nedeniyle 24 saat süren su kesintisi uygulanacak.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından yapılan açıklamada, Yeni Foça, Kozbeyli ve Gerenköy bölgelerini besleyen eski içme suyu ana isale hattının iptal edilip, 16 kilometrelik yeni ana isale hattının devreye alınacağı bildirildi.

Çalışma nedeniyle Foça ilçesinde Fatih, Fevzi Çakmak, Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet, Kozbeyli, Koca Mehmetler, Yeniköy, Ilpınar, Hacıveli, Gerenköy Kemal Atatürk mahalleri ile Aliağa ilçesinde Çakmaklı Mahallesi'nde 24 saatlik zorunlu su kesintisi yapılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel
