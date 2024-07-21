İzmir'in Foça ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 8 kişi yaralandı
İzmir'in Foça ilçesinde iki ayrı trafik kazasında toplamda 8 kişi yaralandı. Kazalar sonucunda yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
İzmir'in Foça ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Sinan G. (25) idaresindeki 45 M 6588 plakalı araç ile Fevzi S. (47) yönetimindeki 35 BZU 809 plakalı araç Yenibağarası Mahallesi'nde çarpıştı.
Kazada sürücü Fevzi S. ile araçlardaki Müjde S. (42), Güler B. (22) ve Barkın K. (25) yaralandı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Foça İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Yenibağarası Mahallesi'nde bir süre sonra Berkay Edip S. (23) yönetimindeki 35 MEP 02 plakalı araç ile Gamze B. (33) idaresinde 35 KF 8754 plakalı araç çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki Deniz S. (24) ve Arya S. (3) ambulanslarla Foça Devlet Hastanesine sevk edildi.
Her iki kazada yaralanan 8 kişinin hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.