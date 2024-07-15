Üye Girişi
Haberler

İzmir'in Çeşme ilçesindeki orman yangınında 3 kişi hayatını kaybetti

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangınında alevler, Deliklikoy'a kadar ilerledi. Alevlerin arasında kalan 3 kişi, hayatını kaybetti. Ekiplerin alevlere müdahalesi havadan ve karadan sürüyor.

İzmir'in Çeşme ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında acı haber geldi. Alevlerin arasında kalan 3 kişi yaşamını yitirdi.

Alaçatı Mahallesi Deliklikoy mevkisindeki ormanlık, makilik ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 dozer ve yer ekibi sevk edildi.

İzmir'in Çeşme ilçesindeki orman yangınında 3 kişi hayatını kaybetti

TAHLİYELER BAŞLADI

Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangının yaklaştığı alanda bazı evlerdeki kişiler, tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangının yaklaştığı arazide bulunan bir kadın ve iki çocuğu da jandarma ekibi tarafından bölgeden çıkarıldı.

İzmir'in Çeşme ilçesindeki orman yangınında 3 kişi hayatını kaybetti

3 KİŞİ CAN VERDİ

Yangını kontrol altına alma çalışmalarında durumun iyiye gittiği belirtilirken bölgeden acı bir haber geldi. Yangında, alevlerin arasında kalan 3 kişi, hayatını kaybetti.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel

Orman Yangını İzmir Çeşme Güncel Haberler

Emekliye ne kadar ek zam yapılacak? Rakam bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne gidiyor

Emekliye ne kadar ek zam yapılacak? Rakam bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne gidiyor

 8 yıl geçse de izleri hala duruyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ'cü askerler tarafından basılan odasından çok özel görüntüler

8 yıl geçse de izleri hala duruyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ'cü askerler tarafından basılan odasından çok özel görüntüler

 Evden ayrılmak isteyen kiracıya 3 gün işkence yaptılar! Kadın kıyafeti giydirip müzik eşliğinde oynattılar

Evden ayrılmak isteyen kiracıya 3 gün işkence yaptılar! Kadın kıyafeti giydirip müzik eşliğinde oynattılar

Bakmadan Geçme

İzmir'deki yangında kaç kişi öldü? İzmir'deki yangın söndürüldü mü, ne oldu? EMEKLİ EK ZAMMI NE KADAR OLACAK? Emekliye ne kadar ek zam yapılacak? Emekliye ek zam yapılacak mı? FED faiz kararı toplantısı ne zaman? FED faizi indirirse ne olur? GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI ŞİFRESİZ Mİ? Galatasaray- Fortuna Düsseldort hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda? İzmir Çeşme'de orman yangını söndürüldü mü, son durum nedir? İzmir'de orman yangını nerede çıktı? Ben ve Babam-Vatan filmi konusu nedir, gerçek hikaye mi? Ben ve Babam-Vatan filmi hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Hava sıcaklığı haberleri 15 Temmuz: İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava sıcaklığı kaç derece? Yüzde kaç nem var? 1 Sterlin, Pound kaç TL? Sterlin ne kadar? 15 Temmuz Güncel Sterlin/Pound kuru! İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 15 TEMMUZ | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul baraj doluluk oranı! Ömer Halisdemir kimdir? Ömer Halisdemir 15 Temmuz gecesi ne yaptı? 15 Temmuz'da noter açık mı, çalışıyor mu? 15 Temmuz'da bankalar ve noter kapalı mı? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 15 Temmuz Euro kaç lira? Kabine Toplantısı Gündemi 16 Temmuz: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Memur ve emekli maaşı ne kadar? Aşure Günü neler oldu, önemi nedir? Aşure Günü'nün fazileti nedir, neden kutlanır? BUGÜNKÜ ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 15 Temmuz altın fiyatları ne kadar oldu?
İBB Başkanı İmamoğlu: 15 Temmuz'dan ders çıkartılamadı

İBB Başkanı İmamoğlu: 15 Temmuz'dan ders çıkartılamadı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title