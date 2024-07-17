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İzmir'in Bergama ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

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İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle 23 saat süren mücadele sonucunda kontrol altına alındı. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, sosyal medya hesabından yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Bergama ilçesindeki orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle saat 14.00 itibarıyla 23 saat süren mücadele sonucunda kontrol altına alındı. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, sosyal medya hesabından yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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