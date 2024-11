İzmir'de 24 Kasım Öğretmenler Günü Töreni

(İZMİR) – İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen törende; "Dün olduğu gibi asırlara damgasını vuran, tarihin akışına yön veren öncü nesli yetiştirecek ve harekete geçirecek olan yine biz öğretmenler olacağız" dedi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 'Başöğretmenlik' unvanının verildiği 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenledi. Konak Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Yahşi Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Yahşi şunları söyledi:

"Göklere erişmek için, köklere can suyu olan bu toprakların benzersiz çiçeklerini, hep taze hep canlı tutmak için ömrünü vakfeden öğretmenlerimiz iyi ki varsınız. Sınıfına girdiğinde öğrenciden önce canlar gören tüm öğretmenlerimize selam olsun. 'Bir başkasını düşünmek, zindanımızın kapısını aralamak demektir' diyor Cemil Meriç. Evlatlarımızı düşünüyoruz. Hayalleri ve ufku engin, dünyaları gerçek olsun. Vatanımızı düşünüyoruz. Esenliği, selamet ve saadeti ebedi olsun. Milletimizi düşünüyoruz. İstikbali parlak, istiklali tam, ikbali yıldızlar olsun. İnsana, insanlığa dokunan, yaşadığı döneme sığmayan, etkisi asırlara tesir eden her büyük ruhun mutlaka rahle-i tedrisatından geçtiği bir öğretmeni vardır. Bugüne kadar medeniyet adına, bilim adına, insanlık adına her ne yapılmışsa, bir öğretmenin kılavuzluğunda yapılmıştır. Dünyada ses getiren işlere, çığır açan buluşlara imza atanların yüreğine bir gün bir yerde mutlaka bir öğretmen dokunmuştur. İlmi, irfanı, bilgisi, görgüsü, manevi mesuliyeti ve toplum liderliğiyle anılan tek meslek grubunun mensubu olmaktan gurur duyuyorum.

"Öncü nesli yetiştirecek ve harekete geçirecek olan yine biz öğretmenler olacağız"

Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu mesuliyeti şu sözlerle ifade etmiştir: 'En önemli ve feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretle olur.' Şunu çok iyi biliyoruz ki milletimizin insanlık alemindeki yeri öğretmen hayallerinin büyüklüğü kadar olacaktır. Mazimizden gelen iradi ve fikri cevheri ilim, irfan ve manevi değerlerimizle parlatmak üzere gayret gösteren öğretmenlerimiz hiç şüpheniz olmasın ki emekleriniz, boşa gitmeyecektir. Ülkemizi muasır medeniyetler üstü seviyeye taşıma hedefiyle Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni hayata geçiren bakanlığımızın öncülüğünde güçlü ve emin adımlarla ilerliyoruz. Dün olduğu gibi asırlara damgasını vuran, tarihin akışına yön veren öncü nesli yetiştirecek ve harekete geçirecek olan yine biz öğretmenler olacağız. İnancımız odur ki al bayrağın dalgalandığı her yerde milletimizin ve medeniyetimizin eşsiz vasfını istikbale taşıyacağız. Bu duygularla millet mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım öğretmenler gününü canı gönülden kutluyorum. Eğitim şehitlerimiz başta olmak üzere ebediyete intihal eden öğretmenlerimize de yüce Allah'tan rahmet diliyorum."