İzmir -Hippoi Teknesi, Homeros'un izinde antik rotadan Ege'ye açılacak

360 Derece Tarih Araştırmaları Derneği tarafından hayata geçirilen 'Homeros'un İzinde Tarihe Yolculuk Projesi' kapsamında, hiç çivi kullanılmadan kavela-zıvana tekniğiyle inşa edilen ve başında at figürü bulunan Hippoi Teknesi ile Homeros'un Odysseia destanındaki epik deniz yolculuğu yeniden canlandırılıyor. 30 Ağustos'ta yelken açması planlanan tekneyle antik rotaya uygun olarak Ege kıyılarına doğru yola çıkılacak. EnerjiSA'nın desteğiyle hayata geçirilen 'Homeros'un İzinde, Tarihe Yolculuk' projesinin lansmanı teknenin yola çıkacağı Urla kıyılarında gerçekleştirildi.

'DENİZ SEVDALISIYIZ'

360 Derece Tarih Araştırmaları Derneği Başkanı Mualla Erkurt, "Biz deniz sevdalısıyız. Doğu Akdeniz insanlık tarihinin başladığı bir deniz. Çok batık, kültür var. Bunları araştırmaya başladığımızda bir sürü gemi gördük. 'Bu gemileri yapalım, biz de antik rotalara antik yolculukları gerçekleştirelim' dedik. 21 senedir bunu yapmaya çalışıyoruz. Çok insana dokunduğumuzu hissediyoruz. Tarih ve arkeoloji insanların olmazsa olmazı. Kendimizin geçmişini öğreniyoruz. Buraya her meslekten, yaştan, kültürden insan geliyor. Hepsi 'İnanamıyorum, bunlar mı bizim geçmişimiz' diyorlar. İnsanlar geçmişini çok merak ediyor. Biz de insanlara geçmişini ne kadar iyi ve doğru anlatırsak geleceğe de o kadar daha iyi bakacaklarını düşünüyoruz. Sloganımız; vazgeçmek yok. Vazgeçmeden yolumuza devam edeceğiz. Daha yapacak çok işimiz var. Çok yakın bir zamanda Urla'da güzel bir denizcilik merkezi kuracağız, yeni tekneler yapacağız, yeni yollara gideceğiz" diye konuştu.

'AKDENİZ'DE IŞIK OLDU'

360 Derece Tarih Araştırmaları Derneği kurucu üyelerinden Sidar Duman, "Homeros yaşadığı zaman bir karanlık çağı bitirdi. Yazının unutulduğu, insanların birbirine girdiği Akdeniz'de tekrar bir ışık oldu. 30 Ağustos Cumartesi günü hava müsaade ederse yola çıkıp Homeros'un yaptığı bir yolculuğu yapmayı deneyeceğiz. İzmir'de doğmuş olan bu ozanımız Truva Savaşı'ndan yaklaşık 400 yıl sonra yaşadı. Bu hikayeleri hep destan olarak dinledi. Muhtemelen böyle bir gemiye binip, belki de Urla'dan yola çıkıp, uğrayacağımız yerlere gitti. Bire bir aynı yöntemleri kullanarak yapılmış bir tekneyle, benzer ruha sahip bir ekiple gidiyoruz. Truva bölgesine, Bozcaada'ya gidip o hikayeleri yerel ozanlardan dinleyip bence bunu destanlaştırdı. Yaptığımız projenin temelinde bir tarihi canlandırma var. Ancak kültür transferlerinin devamı açısından baktığımızda bu hikaye çok da güncel diye düşünüyorum" dedi.

'EKİP ÇOK İNANÇLI'

Hippoi Teknesi Kaptanı Serim Paker, "O dönemin denizcileri gibi denizcilik yapma hedefimiz var. Biz aylar önce hayal kurarken bugün denizde olmayı, hatta bu toplantıdan sonra yola çıkmayı düşünmüştük ama denizin hali müsaade etmedi. Seyir süresi, mesafe, rota paylaşmayacağım çünkü modern denizcilikten farklı bir şey deniyor olacağız. Denizi, rüzgarı kollayacağız, rotaları de anlık güncelleyeceğiz" dedi.

Paker, "Hava izin verirse cumartesi sabah avara etmek istiyoruz. İlk hedefimiz Foça. Bir gün Foça'da kaldıktan sonra Ayvalık, Ayvalık'tan sonra Bozcaada'ya ulaşacağız. Bozcaada'da birkaç gün kalıp aşağıya ineceğiz. Teknemizin yaşam şartları, önceki proje teknelerimize göre biraz daha çetin, açık güverte bir tekne. Ama ekip çok inançlı, 10 küreğimiz var. Kürekle çok uzun süre tekneyi itemeyiz ama manevralarda, yanaşmalarda, liman giriş çıkışlarında 10 küreğe ve kürekçilerin dirayetine çok güveniyorum. Bize şans dileyin" diye konuştu.

'TEKNE BİR KÜLTÜR ELÇİSİ PROJESİ'

Urla Belediye Başkan Vekili Dinçer Gözmen de "Sadece bir projenin lansmanı için değil, aynı zamanda köklerinize uzanan bir yolculuğun başlangıcına tanıklık etmek için bir aradayız. 360 Derece Tarih Araştırmaları Derneği'nin öncülüğünde yürütülen Homeros'un İzinde Tarihe Yolculuk Projesi bizleri binlerce yıl öncesine, Ege'nin mavi sularında efsanelere götürüyor. Odysseia destanının yeniden canlandırılmasını izlemek bizleri hem mutlu ediyor hem de heyecanlandırıyor. Hiç çivi kullanılmadan kavela-zıvana tekniğiyle inşa edilen ve baş kısmında bir at figürü taşıyan tekne, sadece bir taşıma aracı değil, bir kültür elçisi projesidir. Bu tekneyle birlikte Homeros'un izinden ilerlerken aynı zamanda denizcilik tarihimizin zenginliğini ve estetik anlayışının da gün yüzüne çıkmasına tanık oluyoruz. Dilerim ki bu yolculuk, kültürümüzün ve tarihimizin bizlere kazandırdığı en değerli miraslardan biri olan birlikte yaşama kültürünün de bir yansıması olur" dedi.

