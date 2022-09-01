İzmir haberleri! Menemen Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak'ı darbeden 2 şüpheliye gözaltı

İZMİR'de Menemen Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak'ı darbettikleri ileri sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı. Çakmak, olayın ardından yaptığı yazılı açıklamada ne olursa olsun hukuksuzluğa müsaade etmeyeceklerini belirtirken, Menemen Belediye Başkanvekili Aydın Pehlivan da konunun takipçisi olacaklarını söyledi.

Olay, dün akşam saatlerinde Menemen Belediye Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Menemen Belediye Başkan Yardımcısı Çakmak ile daha önceden eski öğretmenevinin kiralanması konusunda husumet oluştuğu ileri sürülen 4 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine, sopalarla Çakmak'a saldıran şüpheliler, kaçtı. Olayın ardından hastaneye gidip darp raporu alan Çakmak, polise şikayetçi oldu.

Menemen Belediye Başkanvekili Aydın Pehlivan da konunun takipçisi olduklarını belirterek, "Menemen Belediye Başkan Yardımcımız Mehmet Çakmak'la ilk andan itibaren beraberiz. Maruz kaldığı saldırı çok tatsız ve çirkin. Olay adli makamlara intikal etmiştir. Hak ve hukuk tanımazlığa geçit vermeyiz" diye konuştu.