İzmir haberi... İzmir'de sağanak; dere taştı, yollar göle döndü (2) Güncel Haberler İzmir gündem haberine göre KEDİYİ ÇOCUKLAR KURTARDIYunusemre Deresi'nin taştığı Eskizmir semtinde, mahallelinin besleği kedi, sel sularının arasından çocuklar tarafından kurtarıldı. KEDİYİ ÇOCUKLAR KURTARDI Yunusemre Deresi'nin taştığı Eskizmir semtinde, mahallelinin besleği kedi, sel sularının arasından çocuklar tarafından kurtarıldı. Kedinin tedirgin hali, yürekleri sızlattı. Berber dükkanı işleten Halis Özdemir, her yağmurda aynı şeyi yaşadıklarını belirterek, "Sürekli olarak burayı temizlemek zorunda kalıyoruz. Artık buraya bir çare bulunmasını istiyoruz" dedi. Bu arada mahallelinin beslediği bir kedi, sel sularının arasından çocuklarca kurtarıldı. Kedinin tedirgin hali, görenlerin yüreğini sızlattı. Davut CAN/İZMİR, Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut Can kedi Güncel Haberler

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