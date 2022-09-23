İzmir haber... Uluslararası Dr. Behçet Uz Çocuk Kongresi İzmir'de başladı

İzmir yerel gündem haberine göre TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Recep Akdağ, "Türkiye gibi bir ülkede zaman zaman 'sağlık harcamaları başını aldı gitti' gibi tartışmalar oluyor ama böyle bir şey yok." dedi.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Recep Akdağ, "Türkiye gibi bir ülkede zaman zaman 'sağlık harcamaları başını aldı gitti' gibi tartışmalar oluyor ama böyle bir şey yok." dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İzmir Çocuk Sağlığı Derneği tarafından İzmir'de bir otelde düzenlenen "Uluslararası Dr. Behçet Uz Çocuk Kongresi"nin açılış töreni, özel sporcu çocukların halk oyunları gösterisiyle başladı.

Programa katılan Akdağ, çocuk sağlığı ve hastalığıyla ilgilenen hekimlerle bir arada olduğu için mutluluk duyduğunu söyledi.

Sağlık Bakanlığı döneminde Türkiye'de "Sağlıkta Dönüşüm Programı"nın başlatıldığını hatırlatan Akdağ, "Program 2002 ile 2013 yılları arasında gerçekleştirildi. Bunun devamı sonrasında da geldi ama dönüşümün en köklü adımları o yıllarda gerçekleşti. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın insan sevgisiyle yola çıktık. Vatandaşın memnuniyeti çok önemliydi. 2002 yılı başlarında vatandaşın memnuniyeti yüzde 38 civarındaki iken bu oranın yüzde 75'lere kadar ulaştı." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin sağlıkta yaptığı başarılı dönüşümle dünyanın birçok ülkesine model olduğunu vurgulayan Akdağ, Dünya Sağlık Örgütü tarafından düzenlenen uluslararası toplantılarda süreci anlattığını dile getirdi.

Türkiye'de verilen nitelikli sağlık hizmetlerinin her geçen gün arttığına dikkat çeken Akdağ, şöyle konuştu:

"Türkiye gibi bir ülkede zaman zaman 'sağlık harcamaları başını aldı gitti' gibi tartışmalar oluyor ama böyle bir şey yok. Biz Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'ya göre hala sağlığa az para ayıran bir ülkeyiz. İnşallah zenginleşir çok daha fazla para harcarız. Aslında Türkiye harcadığı paraya kıyasla en yüksek memnuniyeti sağlamış ülkedir. Bizimle aynı parayı harcayan Meksika, Türkiye'nin başarısının yanına bile yaklaşamıyor. Yunanistan, Şili ve Polonya gibi ülkeler harcadıkları para bizden fazla olmasına rağmen, bizim memnuniyet oranımızın yanına bile yaklaşamıyorlar."

Akdağ, Türkiye'de nitelikle sağlık hizmeti verildiğini, anne ve bebek ölüm hızında da büyük düşüş yaşandığını aktardı.

Aile hekimliğinin, bakanlığı döneminde başladığını anımsatan Akdağ, "İzmir'de de aile hekimliği sistemi hayata geçirdik. Beni bağışlayın, söylemek zorundayım. O zaman İzmir'de belli ideolojik fikir sahipleri 'aile hekimlerini denize dökeceğiz' dediler. Öyle üzülmüştüm ki biz Yunan'ı denize döktük. Aile hekimini niye denize dökeceksiniz?" dedi.

İzmir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş da 74 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin düzenlediği uluslararası kongresinin tıp dünyası için önemli olduğunu vurguladı.

Hastane başhekimi ve kongrenin düzenleme kurulu başkanı Prof. Dr. Behzat Özkan da sadece İzmir'e değil bölgeye de sağlık hizmeti sunduklarını vurguladı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın ile SBÜ İzmir Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Enver İlhan da kongrenin açılışında birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Özkan, Akdağ'a plaket takdim etti.