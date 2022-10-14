İzmir haber: İzmir'de HDP binasındaki cinayetin sanığı yeniden hakim karşısında (2) Güncel Haberler Edinilen İzmir haberine göre AVUKATLAR İÇERİ GİRMEK İSTEDİ, ARBEDE OLDUİzmir'de, HDP binasında Deniz Poyraz'ı tabancayla öldüren tutuklu Onur Gencer'in Aliağa Şakran Cezaevi yerleşkesindeki yargılanması öncesi yetkileri olmamasına rağmen duruşmaya girmek isteyen avukatlarla arbede yaşandı. AVUKATLAR İÇERİ GİRMEK İSTEDİ, ARBEDE OLDU İzmir'de, HDP binasında Deniz Poyraz'ı tabancayla öldüren tutuklu Onur Gencer'in Aliağa Şakran Cezaevi yerleşkesindeki yargılanması öncesi yetkileri olmamasına rağmen duruşmaya girmek isteyen avukatlarla arbede yaşandı. Jandarmalar, avukatlara biber gazı ve TOMA'dan su sıkarak müdahalede bulundu. Can ÇUBUKÇIOĞLU/ İZMİR, Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Halkların Demokratik Partisi Deniz Poyraz Onur Gencer İzmir Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› İzmir haber: İzmir'de HDP binasındaki cinayetin sanığı yeniden hakim karşısında (2) - Haberler

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