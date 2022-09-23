İzmir haber! İzmir'de bir kişiyi silahla gasbettikleri öne sürülen 3 şüpheli yakalandı Güncel Haberler İzmir gündem haberine göre İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir kişiyi silahla gasbettikleri iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı. İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir kişiyi silahla gasbettikleri iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü, T.Ö'nün deniz kenarında kız arkadaşıyla oturduğu sırada biri silahlı 3 kişi tarafından cep telefonu ve cüzdanının gasbedildiğini bildirmesi üzerine çalışma başlattı. Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, T.Ö'nün ifadesi doğrultusunda olay yerinden kaçan şüphelilerin ilçeye geldiğini belirledi. Ekipler, şüpheli F.P. (21), B.P. (23) ve H.H'yi (19) Bestekar Yusuf Nalkesen Sokak'ta yakaladı. Şüphelilerin üst aramasında T.Ö'ye ait cep telefonu ile bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Çok sayıda suç kaydı bulunduğu belirlenen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlıların bir gün önce yaşanan başka bir gasp olayının zanlıları oldukları da öne sürüldü. Güncel Kaynak: AA / Şafak Yel Emniyet Müdürlüğü Karşıyaka Hisarcık İzmir Güncel Haberler

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