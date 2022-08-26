İzmir gündem: İzmir'de geri itilen 33 düzensiz göçmen kurtarıldı Güncel Haberler Gelen İzmir haberine göre İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can sallarındaki 33 düzensiz göçmen kurtarıldı. İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can sallarındaki 33 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi açıklarında can salı içerisinde göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 2 can salı içindeki 33 düzensiz göçmeni, Sahil Güvenlik botuna alarak karaya çıkardı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Güncel Kaynak: AA / Zeynep Çelikkol Yunanistan Çeşme İzmir Güncel Haberler

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